- Hood: Outlaws & Legends, un nouvelle classe de personnage dévoilée

Publié le Vendredi 26 mars 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Mystic, comme dans les X-Men ?

Jeu multijoueur par équipe de 4 joueurs, Hood: Outlaws & Legends vous renvoie à la grande époque de Robin des Bois, dans une version mise à la sauce Fantasy. Le but va être d'incarner une bande de brigands bien décidés à voler l'Etat et ses richesses pour les redistribuer au peuple. Il met en opposition deux équipes de joueurs.Le jeu est prévu pour le 7 mai prochain en accès anticipé (si vous précommandez le jeu) et le 10 mai en sortie officielle. Il sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series également.La classe du mystique a été dévoilée en vidéo.