- Chernobylite vous présente Tatiana

Publié le Mardi 8 juin 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Un escort-girl russe

Pour rappel, Chernobylite est un jeu d'exploration et d'horreur, dans lequel vous allez incarner un stalker. Les stalkers sont des aventuriers habitués à la survie en milieu très hostile et très radioactif. Vous allez devoir pénétrer dans la zone conatminée à la recherche de votre bienaimée. Mutants et votre propre dégénérescence mentale ne seront que quelques-unes des épreuves qui vous attendent.Le jeu est toujours disponible sur PC en accès anticipé, et sortira en version finale sur PC, PS4 et Xbox One (compatibles PS5 et Xbox Series) pour le mois de juillet prochain.Une nouvelle vidéo, présentant la bienaimée disparue, Tatiana, a été mise en ligne.