Le Battle Royale Naraka : Bladepoint est annoncé sur consoles !

Publié le Lundi 2 août 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Allons casser la bouche de Shiva !

Alors qu’il ne sort que le 12 août sur PC,, développé NetEase Games par et édité par 24 Entertainment, annonce déjà une sortie sur consoles !L’éditeur a, en effet, confirmé qu’ils travaillaient sur plusieurs consoles différentes, mais ne nous a dévoilé pour l’instant que des images du portage PS5. Il ne souhaite pas révéler la liste des consoles concernées autres que la PS5, ni une date de sortie potentielle…Pour rappel,, est un battle royale qui propose des combats jusqu’à 60 joueurs. Il veut offrir à ses joueurs une expérience dotée d’une grande mobilité grâce à du parcours et un grappin. Un vaste arsenal est également prévu, ainsi que des personnages aux capacités puissantes. Le tout emballé dans un univers fantastique inspiré par l’Asie du Sud-Est, de l’Inde au Japon.Bref, les battle royales sur consoles, on est pas toujours convaincus, mais attendons d’en savoir plus. Et je dois bien reconnaitre que, même si je ne suis pas une fan du genre, a l’air franchement cool.