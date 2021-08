Le tactical RPG Fort Triumph débarque sur consoles

Publié le Lundi 16 août 2021 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Enfin

Dans, explorez des maps et participez à des combats au tour par tour. Construisez des villes, collectez des artefacts, améliorez vos héros et modifiez votre environnement grâce au moteur physique.Ce RPG stratégique s’inspire des classiques du genre, tout en gardant une personnalité propre. L’esthétique et l’humour omniprésent du jeu facilite une expérience fun.Le jeu est maintenant disponible sur Nintendo Switch, Xbox One et PS4, et il bénéficie de la rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series S|X. La version console du jeu est proposée au prix de 19,99 $. Et surprise, le prix depasse de 24,99 $ à 19,99 $ sur Steam et GOG (disponible sur l’Epic Games Store plus tard ce mois-ci pour le même prix).