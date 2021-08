A quoi jouez-vous ce weekend ?

Publié le Samedi 14 août 2021 à 12:00:00 par Julia Bourdin

Par fortes chaleurs, la Julia redevient un animal nocturne

Oh non, le retour de la chaleur !Ma demeure, après des jours plutôt agréables, se retransforme en fournaise… Heureusement avec l’aide du ventilateur et un programme nocturne bien ficelé, je peux maintenir mes activités vidéo-ludiques ! Cette semaine, ma moitié et moi avons décidé de reprendreaprès une longue pause (et qui est d'ailleurs en solde sur Steam ce weekend, il me semble)...De son côté, le boss est toujours en vacances, accompagné de son fidèle kayak et d'un flamant rose gonflable qui lui va tout à fait au teint.Et vous ? Le temps vous est-il agréable ? Et plus important encore : à quoi jouez-vous ce weekend ?