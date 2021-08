(TEST) Asus ROG Phone 5

Publié le Vendredi 13 août 2021 à 12:15:00 par Marion Bétremieux

Plus performant, plus impressionant, plus mieux

Des chiffres, des chiffres, et encore des chiffres ! J'en aurais presque mal au crâne à force...Personnellement, mon téléphone tombe en miettes. Et ce n'est même pas une exagération, la croque de mon téléphone en faux cuir s'arrache de partout et j'ai carrément un trou dans le porte-carte. Alors bon, autant dire que moi et les technologies de poche... Ce n'est pas mon truc.De plus, je n'ai qu'un seul jeu d'installé et c'est un Solitaire. Ouais, je sais, ça ne le fait pas trop pour quelqu'un qui bosse dans le jeu vidéo. Mais que voulez-vous, je suis attachée à mes téléphones et un peu trop à mon porte-monnaie.Mais Théo est là pour égaliser la balance au niveau des tests gadgets quand notre gourou des accessoires gaming n'est pas là (oui, Cedric est toujours sur son kayak, parti à l'aventure). Du coup, il nous a partagé toutes ses connaissances sur les ROG Phone qu'Asus nous propose.Je vous partage donc le test ci-dessous. Attention, il est long parce qu'il n'y a pas que le téléphone.Eh oui, il y a quelques surprises à la fin ;)