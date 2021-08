- Une date de sortie pour Disciples : LibÃ©ration

Publié le Vendredi 13 août 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Là, du temps de jeu, il y en a

, un RPG de stratégie dans un univers dark fantasy sortira lesur PC, PlayStation 4|5, Xbox Series et Xbox One.Ce nouvel opus de la série Disciples proposera une campagne solo de plus de 80 h de jeu, avec plus de 270 quêtes, 5 fins, le tout dans un monde dévasté.Les joueurs peuvent explorer un monde riche, dans lequel il leur faudra combattre des monstres, prendre part à des centaines de quêtes épiques, mais également s’allier à diverses factions, comme un empire humain marqué par l’extrémisme religieux, ou bien encore des morts-vivants gouvernés par une reine "déterminée".