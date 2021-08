- Torn Away, un jeu et rÃ©cit de guerre, annonce une date de sortie

Publié le Vendredi 13 août 2021 à 10:40:00 par Julia Bourdin

La joie est parmi nooooous

Perelesoq et Nordcurrent viennent d'annoncer la sortie sur Steam, cet hiver, de leur poignante histoire de guerre,À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, le jeu s'inspire de journaux écrits par des enfants pendant le conflit et s'appuie sur différentes mécaniques de gameplay pour essayer de créer une expérience émouvante et immersive, qui raconte leurs épreuves en Europe dans les années 1940. Le joueur pourra ainsi explorer cet environnement familier sous un angle nouveau.propose le récit d'Asya, une orpheline égarée, échappée d'un camp de travail forcé, qui devra traverser les étendues sauvages et hivernales d'Allemagne et de Pologne pour rentrer chez elle. Vous devrez faire preuve de persévérance dans cette nature hostile, résoudre des énigmes et maîtriser différents types de gameplay pour vous cacher des soldats, chercher abri et nourriture et enfin survivre jusque chez vous.Bref, c’est un jeu qui s’annonce assez poignant et dur, le genre de jeu auquel je n’aime pas vraiment jouer, car je trouve le monde déjà assez triste pour que mes divertissements me rappellent que l’humain est capable du pire. Espérons simplement que ce récit trouvera un gameplay solide sur lequel s’encrer, afin de ne pas faire s’effondrer le tout…