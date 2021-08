Nintendo annonce l’arrivée d’un tas de jeux indés

Publié le Vendredi 13 août 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Quand la firme japonaise vomit des tonneaux pleins de jeux

Bomb Rush Cyberfunk par Team Reptile :

Dans ce jeu d'action-aventure, les joueurs doivent enchaîner les grinds, les tags et les combos pour décrocher le titre d'All City King qui désigne les meilleurs street-artistes d’une gigantesque métropole. Il sera aussi possible d'agrandir son crew avec de nouveaux personnages jouables. Bomb Rush Cyberfunk sortira en 2022 en exclusivité console temporaire.

TOEM par Something We Made :

Une aventure relaxante qui invite les joueurs à embarquer pour une expédition dans laquelle ils devront utiliser leurs talents de photographe pour découvrir les secrets de TOEM. En discutant avec des personnages hauts en couleurs et en résolvant leurs problèmes en prenant de jolies photos, les joueurs pourront s'aventurer à travers de multiples régions inspirées des pays nordiques. TOEM sortira à l'automne 2021.

Loop Hero par Four Quarters/Devolver Digital :

Dans ce jeu de rôle innovant, les joueurs ne contrôlent pas le héros, mais se servent de cartes pour façonner le monde que le héros parcourt en plaçant les ennemis, lieux et terrains qu'il rencontrera sur la boucle. Du butin peut être récupéré et équipé pour chaque classe de héros, et plus les joueurs termineront de boucles, plus ils auront accès à de nouvelles cartes et classes, ainsi qu'à de nouveaux gardiens à affronter. Loop Hero sortira cet hiver.

FAR: Changing Tides par Okomotive/Frontier Foundry :

Ce jeu propose une aventure émouvante à bord d'un navire prenant place dans l'univers postapocalyptique présenté pour la première fois dans FAR: Lone Sails. Les joueurs pourront piloter leur propre navire et explorer un vaste monde englouti par les eaux, braver les tempêtes et surmonter de nombreux obstacles dans leur périple pour trouver un nouveau foyer. Ce jeu ne demande pas de connaître la série FAR pour être apprécié. FAR : Changing Tides sortira début 2022.

Nécrobarista: Dernier Service par Route 59/Coconut Island Games :

Dans un récit qui traite du café et de la mort, on suit un groupe de personnages divers alors qu'ils naviguent dans le monde du café d'un Melbourne fantastique, l'éthique douteuse de la nécromancie et le processus de lâcher prise. Cette version Director's Cut du jeu origine propose un nouveau contenu scénaristique et des graphismes remastérisés. Un mode Studio a aussi été ajouté pour permettre aux joueurs de créer leurs propres dialogues et récits. Nécrobarista: Dernier Service est déjà disponible et en exclusivité temporaire.

Shovel Knight Pocket Dungeon par Vine/Yacht Club Games :

Avec Puzzle Knight comme guide, affrontez des ennemis, récupérez des reliques et faites face à de boss cette aventure mêlant action et casse-tête pour vous échapper du Pocket Dungeon. Plus de dix héros sont disponibles, chacun avec un pouvoir et un style de jeu qui lui est propre. Vous pouvez aussi défier un ami en mode multijoueur local sans fil. De plus, la version sur Nintendo Switch permet d'utiliser un amiibo de la série Shovel Knight pour faire appel à un allié féerique. Shovel Knight Pocket Dungeon sortira cet hiver.

ISLANDERS: Console Edition par GrizzlyGames/Coatsink :

Ce jeu de stratégie relaxant et procédural invite les joueurs à développer une île en y plaçant les bâtiments situés dans leur inventaire. En marquant assez de points, les joueurs débloquent de nouveaux bâtiments qui leur permettront de continuer à développer leur île jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de le faire, avant de passer à une nouvelle île pour tout reprendre depuis le début. ISLANDERS: Console Edition est déjà disponible et en exclusivité temporaire.

Metal Slug Tactics par Leikir Studio/Dotemu :

Metal Slug Tactics conserve les éléments emblématiques de la série pour y ajouter des combats tactiques et des éléments roguelike. Les joueurs pourront contrôler des héros connus de l'univers Metal Slug comme Marco, Tarma, Fio et Eri dans des batailles dynamiques. Comme dans tout jeu de stratégie, le placement est crucial : positionnez vos unités sur le champ de bataille pour activer les mécanismes sync, qui permettent à plusieurs héros d'agir pour infliger encore plus de dégâts aux ennemis. L’arrivée de Metal Slug Tactics est prévue en 2022.

Tetris Effect: Connected par Monstars Inc., Resonair et Stage Games/Enhance :

Cette version de Tetris Effect inclut non seulement le mode Journey jouable en solo, mais également le mode compétitif Zone Battle (jouable en mode sans fil local ou en ligne) ainsi que le mode coopératif Connected qui invite les joueurs à vider trois matrices en ne faisant qu'un. Le jeu multijoueur multiplateforme est aussi inclus pour faciliter la recherche d'alliés (ou d'adversaires). Tetris Effect: Connected sera disponible le 8 octobre.

Eastward par Pixpil/Chucklefish :

Découvrez un monde post apocalyptique dans Eastward, un jeu d'action-aventure mêlant énigmes et éléments de donjons. Dans une société d'un futur proche sur le point de s'écrouler, un mineur nommé John découvre une jeune fille nommée Sam dans un complexe souterrain caché. Ce duo va embarquer pour une quête pour découvrir la vérité et qui leur fera découvrir un monde aussi étonnant que merveilleux et visiter des villes animées, d'étranges campements et d'obscures forêts. Eastward sortira le 16 septembre 2021 en exclusivité console temporaire et le jeu pourra être précommandé dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

Au cours d’une nouvelle présentation, Nintendo a présenté une grosse sélection de jeux indépendants appelés à paraître sur la Switch.Voici le résumé de la présentation, les différents jeux et leur date de sortie :Enfin, d’autres jeux ont été annoncés pour une sortie dans un futur proche comme Slime Rancher (que je vous recommande vivement) et Curious Expedition 2 qui sont déjà disponibles !Bref, côté indé chez Nintendo, on n’a pas de quoi s’ennuyer !