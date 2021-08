- Pause croquis de Marion

Publié le Jeudi 12 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

On va devenir riches !

Dans le dernier épisode :Yassine a perdu une dent, le prix à payer pour un sourire d'enfer. Mais en est-il à son dernier essai ?Eh bah, apparemment non. C'est reparti pour un tour et, cette fois-ci, Yassine va finir par se dégoter le surnom de "papy sans dents" à force d'échanger ses dents contre des tampons sur sa carte de fidélité chez le dentiste. Je vous avoue que ça me fait marrer de voir mon cher collègue prendre très à coeur son rôle de Rocky après un match de boxe, mais j'appréhende le jour où ça m'arrivera.Allez, je retourne à mon poste pour surveiller que ce cher hamster humain fait ses articles.A demain !