Necrobarista est maintenant disponible sur Nintendo switch

Publié le Jeudi 12 août 2021 à 11:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Un café, s'il vous plaît

Pour rappel,est un Visual Novel (ou Roman Vidéoludique) développé et édité par Route 59 Games.Vous suivez l’histoire de 5 personnages évoluant dans un café un peu particulier. En effet, il accueille non seulement les vivants, mais aussi les morts. Ces morts ont le droit de rester 24 heures afin de profiter de leur nouveau statut avant de partir ailleurs. Un beau jour, Kishan, un jeune récemment défunt, arrive au café sans savoir ce qu’il lui est arrivé. Il va apprendre au fur et à mesure ce qu’il se passe en ce lieu grâce à la nouvelle barista et nécromancienne, Maddy, ainsi que ses amis, la petite mécanicienne Ashley et le nécromancien et ancien gérant du café Chay.Le but du jeu sera très simple, suivre l’histoire en lisant les dialogues tel un livre. Vous n’aurez pas grand-chose à faire à part cliquer pour faire avancer le dialogue. Vous devrez choisir des mots à chaque fin de scène afin de débloquer des genres de points. Ensuite, vous pourrez explorer le café afin de dévoiler toutes les histoires du bar en assemblant des recettes avec les points récoltés précédemment.À chaque fin de boucle, trois objets possédés par des esprits font un genre de debriefing de ce qu’il s’est passé, ce sont des moments vraiment très drôles du jeu et totalement japonais. À part ça, c’est tout, le jeu dure environ 3h30-4h et c’est toujours le même schéma qui se répète.Surnommée le "Final Pour", cette version améliorée possède un nouveau contenu qui sera bientôt disponible sous forme d'extension gratuite pour les versions PC et Apple Arcade du jeu.C'est quatre heures de gameplay inédit, de nouveaux modes, une musique plus originale, des environnements supplémentaires à explorer et des contenus téléchargeables intégrés qui vous attendent.est maintenant disponible sur le Nintendo eShop pour 17,99 € avec une remise supplémentaire de 15 % en tant que remise de lancement.