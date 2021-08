Garden Story maintenant disponible sur PC, Mac et Switch

Publié le Jeudi 12 août 2021 à 11:10:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Je veux un bon jus de raisin

, un action-RPG fruité où un jeune raisin protège et reconstruit une communauté, est arrivé sur Nintendo Switch, Steam et Epic Game Store pour Windows PC et macOS pour 19,99 €.Rejoignez Concord, petit mais puissant gardien de "Spring Hamlet" dans une aventure pour reconstruire leur patrie bien-aimée et aider les autres villageois en cours de route. Rassemblez des ressources pour garder les stocks des commerçants pleins, explorez des donjons sombres pour effrayer les méchants patrons, repoussez la pourriture mystérieuse (et ennuyeuse) qui dérange tout le monde et dépensez l'argent durement gagné de Concord sur les produits cosmétiques les plus mignons pour avoir fière allure tout en sauvant la journée (On est sûrs que ce ne sont pas des légumes au moins).