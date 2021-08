Honey, I Joined A Cult arrive bientôt en accès anticipé

Publié le Jeudi 12 août 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Aleister Crowley 2.0

Team17 et Sole Survivor Games ont annoncé que leur jeu de gestion de culte des années 70,, lancerait son accès anticipé le 14 septembre sur Steam.En tant qu’architecte du culte, vous devrez construire ses quartiers généraux, prendre soin des croyants et membres, mais aussi planifier la propagande pour rendre le culte aussi vénéré et respecté que possible.Cependant, créer un culte lucratif ne sera pas toujours une promenade de santé. En effet, il faudra surveiller les durcissements de loi, les manifestants en colère et l’égo toujours grandissant de votre chef si vous voulez que vos plans puissent se réaliser…Bref, ça a l’air très rigolo et l’idée qu’on puisse choisir notre divinité est une porte grande ouverte à toutes les fantaisies. Serez-vous l’architecte du culte du Seigneur Poulpe ?