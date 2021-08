Diablo II : Resurrected en bêta ouverte le 20 août

Publié le Jeudi 12 août 2021 à 10:10:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Les enfers débarquent en HD

Tout d'abord, le 13 août dans la soirée, les fans qui ont préachetéou(sur PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4) auront accès au jeu en avant-première (early access) pendant cette période.Puis, le 20 août dans la soirée, tous les joueurs pourront découvrir la bêta deen téléchargeant le jeu sur PC, Xbox ou PlayStation au cours du week-end. (La progression inter-plateformes pourra être testée).Deux classes supplémentaires seront dans cette bêta, à savoir le paladin dans son armure complète, et le druide métamorphe qui rejoignent le barbare, l’amazone et la sorcière.La bêta inclura également des parties en ligne multijoueur permettant à des groupes composés de huit joueurs maximum de partir affronter ensemble les forces infernales, ou bien de s'affronter en duel.