- Pause croquis de Marion

Publié le Mercredi 11 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

On se croirait dans le Maillon Faible

En gros, la routine ici, c'est de procéder à un vote parmi les différentes idées de dessin du jour. Et très souvent, ça se termine en deuxième tour ou en départage grâce à un vote manquant.Autant, pour les tests, ce n'est pas encore trop grave, car on peut les reporter au lendemain. Par contre pour les croquis, bien souvent, ils ne sont valables qu'une seule fois par rapport aux sujets du jour. Du coup, je commence à avoir une belle collection de crayonnés refusés et je pense que je vais finir par les stocker sur un clé USB, histoire de faire de la place sur mon ordi.Bon allez, je retourne à mon petit marathon Supernatural. J'ai presque fini la saison 9... sur 15.A demain :D !