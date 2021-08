Power Rangers : Battle for the Grid Super Edition disponible sur PS4, Switch et Xbox One

Publié le Mercredi 11 août 2021 à 11:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Go Go Power Rangers

Dès maintenant disponible,est une revisite moderne de cette franchise mythique de plus de 25 ans. Elle inclut l'édition Collector, les trois Season Pass et le tout nouveau pack Street Fighter.Dans des combats à 3 contre 3, les Power Rangers pourront ainsi se foutre sur la gueule avec les célèbres Ryu et Chun-Li de Street Fighter. Le jeu possède 23 personnages jouables.Les commandes desont fluides et faciles à prendre en main, permettant aux débutants d'apprécier le système de combat et encourageant les joueurs confirmés à se plonger dans des mécanismes de jeu variés, comme par exemple la prise d'assaut, une défense dynamique, des combos épiques ou encore un mode Megazord qui permet d’inverser la tendance.Et ce jeu est le premier jeu de combat avec crossplay entre PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et Stadia (rien que ça).