Le retour de THEA500 en version mini !

Publié le Mercredi 11 août 2021 à 11:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le retour d'une légende

Nous retrouvons aujourd'hui le, nouvelle version de l’ordinateur 16-bit, accompagné de son lot de jeux classiques Amiga.Avec une sortie prévue pour début 2022, il s'agit d'un hommage aux ordinateurs 16-bit des années 1980, inspiré par l’Amiga 500 sorti en 1987.Amusez-vous à travers 25 jeux classiques qui auront forgé la légende de la console Amiga, comme par exemple Another World, Simon The Sorcerer, The Chaos Engine et Worms.Et c'est pas fini ! Vous pouvez, via le port USB, importer à l’aide de la plate-forme WHDLoad d’Amiga vos jeux. De plus, et cerise sur le gâteau, vous pouvez dorénavant sauvegarder vos parties à tout instant. Une aubaine lorsque l'on connait la difficulté de certains jeux.Lesortira avec sa souris d’origine, celle à deux boutons, mais sera aussi accompagné d’une nouvelle manette de précision à 8 boutons. En plus du clavier à l’écran, vous pouvez brancher un clavier PC supplémentaire pour plus de confort et de fonctionnalités additionnelles.