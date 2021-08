Gas Station Simulator nous dévoile sa date sortie sur PC et un trailer

Publié le Mercredi 11 août 2021 à 10:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Il est temps de créer Radiator Springs

vous donne la possibilité de rénover, agrandir et exploiter une station-service le long d'une autoroute au milieu d'un désert américain. Les joueurs vont nettoyer, réparer, peindre, décorer, réparer ou acheter de nouveaux équipements, puis commencer à servir leurs clients, confrontant différents personnages aux attentes variées.Le jeu offre une bonne quantité d'options de personnalisation et de nombreuses activités et mini-jeux supplémentaires.Le jeu sortira le 15 septembre sur Steam à 19,99 $ et aura remise de lancement de 10 %. Des versions consoles sont prévues pour 2022.