Synth Riders maintenant disponible sur Playstation VR !

Publié le Mercredi 11 août 2021 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Let's dance !

Synth Riders (le jeu de base) à 24.99 €, avec 20 % de Discount pour les membres PS+ ;

Synth Riders + Caravan Palace Music Pack (Edition spéciale) à 29.99 €, avec 20 % de Discount pour les membres PS+ ;

Synth Riders + Complete Music Collection (Edition spéciale) à 49.99 €, avec 20 % de Discount pour les membres PS+ ;

5 DLC de musiques, disponibles à 7.99 € chacun ;

25 chansons, disponibles chacune à 1.99 €.

est enfin disponible sur PS VR, accompagné de 54 musiques directement accessibles (à la manière de Just Dance) et 25 disponibles en DLC payants comme The Offspring, Parov Stelar ou encore Muse. Plusieurs styles de musique seront disponibles, notamment du rock punk, de l'electro, de l'electro swing ou encore du bon synthé.Disponibles sur le Playstation Store, vous pouvez choisir entre :