- Pause croquis de Marion

Publié le Mardi 10 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Des guns et des baguettes magiques

Julia, son truc, ce sont les jeux de plateau, les bagnoles, les enquêtes et, apparemment, les sorcières . Et ça, j'approuve.Plus sérieusement, plus j'apprends à connaître mes collègues, plus ils me surprennent avec leurs préférences. C'est cool ! Ça amène plus de diversité pour les articles et pour nos discussions. Et parfois, ça donne naissance à des idées croquis.Et ça... Ça, c'est parfait pour moi.Bon allez, j'y retourne. Maintenant, j'ai un vampire et une sorcière à gérer pendant que Cedric est en vacances.On espère le revoir bientôt avec son kayak.