Un nouveau jeu, City of Robots, est annoncé !

Publié le Mardi 10 août 2021 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Le studio G11 nous annonce aujourd’hui son prochain jeu City of Robots, pour l’instant à prévoir sur Steam Le jeu vous propose de jouer une IA super avancée qui prend le contrôle de la ville des robots et essaye d’étendre sa métropole futuriste. Vous devrez construire votre ville de rêve et dont vous êtes à la fois le cœur et le cerveau.Pour cela, vous pourrez rechercher des technologies plus avancées voire vous spécialiser.Enfin, vous pourrez choisir de développer de la technologie et de l’équipement pour l’humanité et échanger avec elle ou bien préparer la guerre contre elle.Bref, c’est vraiment SimCity 3000, mais dans lequel vous incarnez un robot intelligent. Espérons que nous soyons à la hauteur et ne mettions pas la ville en faillite au bout de 10 minutes ! Mais il va falloir attendre un peu, car la date de sortie n’est pas encore annoncée et je pense que d’ici là, nous aurons un peu plus à se mettre sous la dent !