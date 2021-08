La date de sortie de Darksiders III sur Nintendo Switch est révélée

Publié le Mardi 10 août 2021 à 11:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

L'automne va être chaotique sur Switch

La version arrivera le 30 septembre avec les deux DLC, Keepers of the Void et The Crucible au prix de 39,99 €.Dans, les joueurs retournent sur une planète Terre apocalyptique, dans ce jeu d'action-aventure hack-n-slash où les joueurs incarnent Fury qui traque sans relâche les 7 péchés capitaux. Le Conseil carbonisé envoie Fury se battre partout dans une quête afin de rétablir l'équilibre entre le bien et le mal... Et surtout prouver qu'elle est la plus badass des quatre cavaliers !