Monster Train bientôt sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 10 août 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Direction l'enfer

Après le PC et la Xbox One, c'est maintenant au tour de la Switch de voir débarquerle 19 août.Le titre sera disponible dans sa version complète, soit le jeu de base et le DLC intitulé “The Last Divinity”, accompagnés de futures mises à jour qui proposeront de nouvelles possibilités de gameplay.Le but du jeu ? Dans un train en direction des Enfers, affrontez des hordes de créatures venues du paradis pour éteindre la dernière flamme qui anime votre bûcher, celle-ci se trouvant au quatrième étage de votre embarcation infernale.Défendez au péril de votre vie la précieuse flamme sur trois niveaux simultanément en plaçant vos créatures de manière stratégique et en améliorant vos unités ou même en recrutant de nouveaux combattants entre chaque combat.La guerre ne se terminera pas seule...