Publié le Lundi 9 août 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Le Pigouille

Ratchet & Clank Rift Apart F1 2021 Spider Man : Miles Morales

F1 2021 Microsoft Flight Simulator Assassin's Creed Valhalla

F1 2021 Fifa 21 GTA V : Edition premium

Fifa 21 GTA V : Edition premium Samurai Warriors 5

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Super Mario 3D Land - Selects Luigi's Mansion 2 - Selects

Microsoft Flight Simulator Les Sims 4 : Vie à la campagne F1 2021

Cette semaine comme toutes les semaines, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s'agit de la 30ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette semaine du, un fromage de brebis rond à pâte blanche fabriqué sur l'île d'Oléron. Il est connu pour être légèrement granuleux et aux saveurs acidulées.perd globalement un peu de souffle comparé à la semaine dernière et la Switch en profite pour reprendre le contrôle total du classement général. Du côté PC, l'édition standard desn'est pas au classement ce qui est pour le moins inhabituel !Voicipour la semaine du 26 juillet au 1er août 2021 :