L'Amico d'Intellivision voit sa sortie encore repoussée

Publié le Lundi 9 août 2021 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Trois fois...

Après de nombreuses années d'absence, Intellivision se lance à nouveau dans le monde des consoles avec l’Amico.Et c'est déjà compliqué avant même sa sortie... Pour la troisième fois, l'Intellivision Amico a vu sa date de sortie retardée. La console devait être lancée en octobre 2021, après avril 2021 et octobre 2020.La société derrière la console promet que les personnes qui l'ont précommandée obtiendront la machine "d'ici la fin de l'année".Avec des rivaux comme la PS5 et la Xbox Series X, la console mise sur des traits de caractère particuliers, comme sa manette pourvue d’un écran tactile et qui fait l’économie des nombreux boutons pour la réduire au plus simple ou encore sa molette au centre se veut plus conviviale pour jouer et le plus simple possible à prendre en main.De plus avec des jeux sous les 10 $ et surtout plusieurs titres du passé remis au goût du jour, comme Moon Patrol, Missil Command, ou encore Armor Battle, Intellevision mise sur un public notamment nostalgique pour sa nouvelle console si particulière.