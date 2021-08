Une date de sortie en Europe pour RICO London

Publié le Lundi 9 août 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Bientôôôt...

RICO London est un véritable hommage aux jeux d'arcade rétro, avec ses balles et ses explosions dans le style dessin-animé. Vous vous retrouverez face aux gangs de Londres en tant que D.I. Redfern et son partenaire Ahmad Khan.Vous devrez, pour éliminer la menace criminelle de la capitale, "nettoyer" un gratte-ciel de la vermine.RICO London offre la possibilité de jouer en mode solo ou coopératif, ce dernier incluant le mode en ligne et local, ainsi que le mode sur table pour les utilisateurs de Switch qui souhaitent jouer ensemble hors ligne.RICO London sortira en Europe le jeudi 2 septembre. C'est un jeu de tir à la première personne rapide qui sera disponible en numérique sur Xbox et Steam, et, sur les versions sur Nintendo Switch et PlayStation 4, vous aurez le choix entre version numérique et physique.