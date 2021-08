- Pause croquis de Marion

Publié le Vendredi 6 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Petite soirée à l'auberge

Et hop, c'est vendredi soir !On fête le fait d'être de nouveau libre après le départ de Cedric pour ses vacances. Et quoi de mieux, que de faire ça autour d'une bonne pinte à l'auberge ?Bon, en réalité, Julia a sorti la fameuse expression "on n'est pas sortis de l'auberge" et ça a tourné en discussion autour des meilleures auberges que chacun connaît. Donc, je me suis dit : "Tiens, si on n'avait pas ce foutu Covid partout dehors, peut-être qu'on sera réunis autour d'une bonne bière fraîche à rigoler ensemble !"Et je me suis souvenue qu'on était en 2021 et qu'on vit tous aux quatre coins de la France.Mais bon, ça ne coûte rien de rêver...Allez, je vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine croquis.