- Monster Crown, RPG de collection de monstres, annonce une date de sortie

Publié le Vendredi 6 août 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Le studio Aurum et Soedesco ont confirmé qu’après un accès anticipé réussi,sortira sur Switch, PS4, Xbox One et PC. Ils ont aussi révélé la jaquette pour la version physique du jeu.Vous allez pouvoir voyager à travers l’île de la Couronne afin de pouvoir apprivoiser des monstres et marquer l’Histoire. Cependant après des contes de héros et de dirigeants sadiques, l’île est à nouveau menacée par une jeune femme en quête de pouvoir. C’est à vous et aux monstres de former des pactes afin d’empêcher le retour de la tyrannie. Attention cependant, car vos décisions affecteront le destin de l’île tout entière…En plus de nouer des pactes, vous pourrez également croiser et infuser plus de 200 monstres de base afin de créer vos propres espèces. Vous pourrez participer à des matchs en ligne et échanger des monstres avec les autres joueurs.Pokémon avec une histoire plus adulte donc ? On signe où ? Plus sérieusement, j’ai bien envie de voir ce que ça va donner et je pense qu’on vous en reparlera d’ici le 12 octobre. S’il ne remplacera pas Pokémon, cela peut être une bonne découverte.