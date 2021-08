- Lost Epic, un RPG d’action en 2D, donne des infos pour le futur

Publié le Vendredi 6 août 2021 à 11:20:00 par Julia Bourdin

Des waifus avec des pouvoirs magiques

Team Earth Wars nous en apprend un peu plus sur le futur de son jeu d’action en side-scrolling et 2D,Celui-ci devrait sortir de son accès anticipé sur Steam durant le 4ème semestre de cette année 2021 pour sa sortie complète.Cependant, le studio a annoncé qu’il y aura des ajouts de contenu en 2022 et surtout une grosse mise à jour au troisième semestre, durant le mois de septembre, juste avant la sortie du jeu. Celle-ci proposera deux mondes supplémentaires, la Capitale et le Monde Souterrain, ce qui doublera la quantité de contenu. Elle amènera avec elle de nouveaux artworks pour les personnages réalisés par Namie qui a travaillé entre autres sur Fate/Grand Order.Les mises à jour suivantes incluront la fin de l’histoire, de nouveaux mondes, ainsi que plus d’armes et de compétences.Bref, Team Earth Wars a un programme chargé devant elle. On vous reparlera surement de ce jeu lorsqu’il approchera de sa sortie complète.