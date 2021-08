Monark nous dévoile sa cinématique d'introduction

Publié le Vendredi 6 août 2021 à 10:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Ca claque

Une brume mortelle entoure Shin Mikado Academy et plonge le monde dans la folie. Afin de sauver vos amis, vous entrez dans l’Otherworld, une dimension alternative pas super sympathique remplie de démons. C'est là que vous allez apprendre à exploiter votre "Pouvoir de Vanité" afin de conjurer un bataillon de démons, dont le pouvoir provient de l’"Ego" de leur maître.Développez à votre tour votre propre Ego à travers divers tests psychologiques et améliorez le pouvoir de vos démons pour combattre contre les sept "Pactbearers", qui sont à l'origine du problème.Laissez le pouvoir qui se cache derrière votre folie vous envahir pour gagner en puissance, mais veillez à garder un minimum de contrôle, où vous risqueriez de le regretter. Vos camarades de classe et vos professeurs seront une aide précieuse dans votre quête pour corriger les anomalies présentes sur le campus.sortira en version physique sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PlayStation 4