Marvel’s Guardians of the Galaxy dévoile une cinématique

Publié le Vendredi 6 août 2021 à 10:15:00 par Julia Bourdin

Drax, il n'était pas aussi bleu pétant dans mes souvenirs…

Le studio Eidos-Montréal a dévoilé une nouvelle cinématique de gameplay pour son futur jeu,Dans cette cinématique, les Gardiens élaborent un plan pour négocier avec Lady Hellbender, chef des Ténébreux et collectionneuse de monstres rares.Alors que le joueur doit décider qui « vendre » entre Groot ou Rocket, ce moment déclenche une série d’événements qui nous propulsera vers une nouvelle virée pour essayer de sauver l’univers.Le directeur des cinématiques et animations du studio, Darryl Purdy, commente la vidéo et il semblerait que Lady Hellbender soit un petit peu différente que la description qu’en ont eu les Gardiens.Il s’agit pour lui d’un personnage récent, mais très apprécié des fans et ils voulaient que leur version des Gardiens de la Galaxie reflète bien sa personnalité et sa profondeur. Ils n’oublient pas non plus l’humour propre à la série de films et Darryl Purdy mentionne que ça leur a permis de créer une dynamique inattendue entre elle et « un certain Destructeur. » Je vais vous laisser voir ça par vous-même.Pas moins de 6 heures de cinématiques ont été créés pour le jeu et de nombreux choix, et si ce ne sera probablement pas le jeu de l’année, les fans seront contents de retrouver leurs personnages préférés, surtout qu’un soin particulier semble leur avoir été apporté.Le jeu sera disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC en version numériqueainsi que via GeForce Now. La version Cloud pour Switch sera également, normalement elle aussi, disponible.