(TEST) Streets of Rage 4 : Mr. X Nightmare (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Publié le Jeudi 5 août 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

Vous reprendrez bien une mandale ?

Et c'est reparti pour un tour surEn effet, Dotemu, LizardCube et Guard Crush Games nous partagent aujourd'hui le DLC de SoR 4 :Au menu, trois nouveaux personnages jouables à la fois en mode Histoire, mais aussi en mode Survie, nouveau mode propre au DLC. Ce nouveau défi ne manquera pas de vous faire grincer des dents et des frapper les boutons de vos manettes avec un gameplay tout nouveau qui fera grimper en vous la rage de combattre.Entre ce style de jeu rogue-like, de nouveaux champions, des vagues sans fin, ainsi que des capacités à profusion, il y aura de quoi vous occuper un moment avec ce DLC, accompagné d'une mise à jour du jeu SoR4.J'ai beaucoup apprécié ce test.Du coup, je vous conseille de le lire.