Seed of Life, un puzzle-plateforme de science-fiction, annonce une date de sortie

Publié le Jeudi 5 août 2021 à 11:15:00 par Julia Bourdin

La légende de Cora, avec un C

L’éditeur Leonardo Interactive et le développeur Madlight Studio ont confirmé que leur prochain jeu,, sortira sur Steam leLe jeu se déroule sur Lumia, un monde semi-ouvert dystopique envahit par une étrange race alien qui vole l’énergie vitale de la planète. Vous incarnez Cora, apparemment la dernière survivante de Lumia, qui cherche un mystérieux engin, appelé la Graine de Vie, afin de soigner sa planète mourante…A mesure que vous traversez cette planète labyrinthique, vous découvrirez des capsules et débloquerez des compétences spéciales permettant de défier les lois de la nature, comme la gravité, et d’affronter les dangers. Vous pourrez collecter du Lumium en explorant, bien qui vous permettra de les améliorer. Enfin, avec l’aide d’un assistant alien nommé Nar, vous devrez résoudre des puzzles et endiguer la menace alien.Pour conclure, j’ai très envie de tester ce jeu, car les jeux de puzzle narratifs font partie de ce que je préfère. De plus, la direction artistique très élégante dans les bandes-annonces donne envie d’en découvrir plus et d’explorer Lumia.