Power and Revolution Edition 2021 dès maintenant sur PC

Publié le Jeudi 5 août 2021 à 10:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

C'est qu'un jeu... Pas vrai ?

est disponible sur PC. Il s'agit d'une simulation du monde actuel, possédant ses caractéristiques économiques, politiques, diplomatiques, militaires, sociales, financières, environnementales, énergétiques, de transport...Vous devrez faire preuve de gestion d'économie, de diplomatie, de commerce, de stratégie militaire, de construction, d'espionnage, de simulation, d'influence politique et de manipulation.Plus de 12 heures de dialogue enregistrées pour votre plus grand plaisir et une carte du monde 3D détaillée et animée pour vous aider dans votre combat, avec toutes les frontières, régions, emplacements stratégiques, etc. A vous de jouer.