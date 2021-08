Le succès de la Nintendo Switch pourrait bientôt dépasser la PS3

Publié le Jeudi 5 août 2021 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Une championne s’élève

D’après les données présentées par le site MejoresApuestas.com , la Switch et ses 86,7 millions d’unités livrées sont près de dépasser les livraisons totales de la PlayStation 3.En effet, la console fait un carton depuis sa sortie, avec encore 10 millions d’unités livrées sur cette première moitié d’année 2021. Elle n’est plus qu’à 0.7 millions d’unités de dépasser la PS3 et je pense qu’elle détrônera la Xbox 360 et ses seulement 0.9 millions de livraisons supplémentaires.Mais est-ce qu’elle ira chercher la PS4 qui profite de ses importantes parts de marché et qui est trois millions devant ? Probablement. Voire même, la Game Boy et ses 118.69 millions de copies livrées…