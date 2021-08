- Pause croquis de Marion

Publié le Mercredi 4 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

C'est la ménagère qui va être contente !

[Insérer le jingle de Gamachat TV Achat]Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Gamachat, votre feuilleton dépenses inutiles journalières !Je suis accompagnée de mon cher collègue, Yassine.J'imagine que vous avez l'habitude de le voir dans cette émission, car c'est lui en général qui s'occupe des ventes accessoires et gadgets dont Cedric fait les tests. On se retrouve avec un nouveau bijou de bénéfice facile avec la nouvelle manette Xbo- Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on doit changer le nom.Aherm, je recommence. On se retrouve pour faire la promotion de la manette XS, véritable saphir en plastique qui fera resplendir vos murs jaunis par le tabac et le temps grâce à son magnifique revêtement bleu paillette. De par ses sequins collés, on ne manquera pas de remarquer avec joie qu'elle laissera des traces de sa resplendissante garde robe pailletée partout chez vous.Appelez leet composez le chiffrepour acheter dès maintenant la manette XS et son magnifique bleu paillette ![Clap de fin]Oh bordel, débarrassez moi de cette affreuse manette... Qu'est-ce qui leur a pris encore ??