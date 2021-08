Hunter's Arena : Legends dÃ¨s maintenant disponible sur PS Plus et Steam

Publié le Mercredi 4 août 2021 à 11:10:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le cross-play est de la partie !

est un Battle Royale dont le but est de tuer des monstres, améliorer vos compétences et obtenir des objets sur un champ de bataille qui se rétrécit rapidement.Affrontez-vous à travers les montagnes enneigées, la forêt dense et aux champs de lave dangereux. A savoir que le terrain détaillé et réaliste aura un impact sur vos affrontements. Des zones de donjon spéciales vous permettent de choisir de vous allier pour combattre des boss pour de superbes récompenses.Le cross-play est disponible entre Playstation et PC.