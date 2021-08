World War Z : Aftermath bientÃ´t en version physique

Publié le Mercredi 4 août 2021 à 09:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

L'apocalyspe débarque sur consoles

est la nouvelle évolution du jeu original, jeu de tir coopératif ultime contre des zombies. Rejoignez trois amis ou jouez seul avec l'IA, et affrontez des hordes de zombies enragés dans une campagne gigantesque découpée en épisodes palpitants à travers le monde. Changez le cours de l'apocalypse sur consoles et sur PC grâce au cross-play !sortira sur PlayStation 4 et Xbox One. Et petite surprise, le jeu originalarrivera cet automne sur Nintendo Switch.