(TEST) Anna's Quest (PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 3 août 2021 à 12:30:00 par Julia Bourdin

Et paf la sorcière

Ah... Les contes des frères Grimm, des oeuvres qui ont bercé toute notre enfance mais qui cachent pour la plupart des fins sordides et des secrets glauques...Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est moi qui vous présente le test du jour : Anna's Quest, un point'n click très inspiré des contes de fées et tout particulièrement des méchantes sorcières.Vincent replonge en enfance et vous donne son avis. S'est-il fait manger par le grand méchant loup ?