- Car Mechanic Simulator 2021 sort bientôt

Publié le Mardi 3 août 2021 à 11:20:00 par Julia Bourdin

Et hop, mettez-moi ces mains dans le cambouis !

Développé par Red Dot Games et édité par Play Way,vous propose de commencer en tant que jeune propriétaire de garage et de travailler pour devenir le maître d’un empire du service. Il est actuellement prévusur PC et la majeure partie des consoles.Le jeu se veut hautement réaliste et propose de vous faire travailler sur plus de 4000 pièces uniques pour 72 voitures. Vous pourrez au fur et à mesure investir dans un meilleur atelier et du meilleur équipement afin de réparer, tester, peindre et reconstruire les voitures au mieux.Les commandes étant générées indéfiniment, vous aurez de quoi faire. Mais si vous souhaitez un défi plus élevé, vous pourrez essayer les missions d’histoire qui offrent toutes un défi unique ou acheter des voitures à retaper aux enchères. Vous pourrez même essayer d’acheter des box, un peu comme dans les émissions de télé-réalité américaines. Si vous êtes chanceux, certains contiendront des pépites...Bref, si vous êtes fan de simulation et de voitures, c’est probablement un jeu fait pour vous. Et même si j’apprécie les belles mécaniques et en particulier ces chers 4-temps, je ne pense pas être la cible de ce genre de simulation.