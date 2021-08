- Le jeu de pleteformes et d'aventure atmosphérique Vesper débarque sur PC

Publié le Mardi 3 août 2021 à 11:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Quel futur pour Seven ?

est arrivé sur PC et il est disponible via Steam et GOG.Possédant un savant mélange de jeu de plateforme atmosphérique classique des années 90 et de mécanismes nouvellement inspirés, Vesper vous donne le contrôle de Seven, un petit androïde échoué sur une planète étrange autrefois peuplée par une civilisation très avancée. Aujourd'hui contrôlée par des robots hostiles qui éradiquent tout signe de vie qui n'appartient pas à leur réseau, vous allez devoir faire preuve de dextérité pour survivre.