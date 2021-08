Altarays VR maintenant disponible sur Steam

Publié le Mardi 3 août 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

En promenade sur les bords du Nil

Le jeu VR, une expérience hors du corps en réalité virtuelle basée sur des faits réels, désormais disponible sur Steam pour 6,99 €.Altarays est une femme possédant le don de se connecter avec elle-même à partir de dimensions parallèles. Elle a besoin de quelqu'un pour agir comme catalyseur et elle a trouvé son ami d'enfance qui sera votre guide dans cette expérience à travers l'Egypte mystique.Dans le monde paranormal d'Altarays, vous découvrirez une Egypte plus mystique et spirituelle où les dieux ont quelque chose à vous dire. Découvrez ce qu'elle a ressenti lors du voyage astral et écoutez la mission que les dieux lui ont confiée.