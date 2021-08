- Pause croquis de Marion

Publié le Lundi 2 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Les pieds dans l'eau

Le retour de Passion Pêche !Ayant moi-même le mal de mer, je compatis quand Julia nous conte ses péripéties sur Fishing : North Atlantic , de par sa caméra qui tangue avec le bateau. Mais ça reste très drôle de la voir tourner au vert sur sa chaise de bureau, alors que l'océan est à des kilomètres à la ronde.Enfin... Vu ce qu'il pleut en ce moment, on sera peut-être plus vite que prévu les pieds dans l'eau...Allez, je vous retrouve demain pour une autre pause croquis.Moi, je retourne me hype avec mes amis sur le trailer de Venom 2.