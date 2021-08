Port Royale 4 est annoncé sur Playstation 5 et Xbox Series

Publié le Lundi 2 août 2021 à 10:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Retour aux Caraïbes

est un simulateur de commerce ultra complet offrant un terrain de jeu de plus de 12 kilomètres carrés aux joueurs. Dans cette reconstitution fidèle des Caraïbes du XVIIème siècle, vous pouvez créer de complexes chaînes de fabrication à travers de nombreux pays, accomplir différentes missions pour gagner en notoriété ou encore augmenter vos richesses et améliorer vos implantations pour le vice-roi de la nation.Et ce n'est pas tout, la version physique decontiendra du contenu supplémentaire à télécharger tel que 4 phares, 5 plans pour construire de magnifiques parcs pour décorer vos villes, mais aussi le DLC Buccaneers.Un poster recto-verso sera également disponible dans la boîte.Le jeu sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Ces versions sur consoles nouvelle génération proposeront des graphismes et performances retravaillés, une fonctionnalité de sauvegarde cross-gen, un système de simulation météorologique, ainsi que des effets de lumière améliorés. Bref, que du bon.