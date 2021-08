The Kings of Fighters XV : Athena Asamiya rejoint l’équipe des super-héroïnes

Publié le Lundi 2 août 2021 à 10:15:00 par Julia Bourdin

Une Mary Sue rejoint le combat !

SNK Corporation a dévoilé la bande-annonce d’Athena Asamiya qui complète donc l’équipe des super-héroïnes dansdont le lancement est prévu pour le premier trimestre de 2022 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.Athena est l’idole pop de son lycée et combat le mal pour apporter la paix dans le monde. Son style est inspiré du Kung-Fu et s’articule autour des pouvoirs psychiques qu’elle possède depuis sa naissance. Elle est décrite comme travailleuse, polie et sérieuse. On est en droit de se demander si cette femme a un défaut !Elle fera équipe avec Mai, une ninja gracieuse, et Yuri, une génie des arts martiaux, contre apparemment toute attente.s’inscrit dans la lignée des précédents opus et, par conséquent, chaque équipe aura sa propre histoire et sa fin. On espère que celle-ci n’aura pas trop de soucis. Girl power !