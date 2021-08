A quoi jouez-vous ce weekend ?

Publié le Samedi 31 juillet 2021 à 12:00:00 par Julia Bourdin

L’eau ! L’eau est revenue !

Enfin un peu de fraicheur ! Je peux enfin abandonner mon existence d’animal nocturne et arrêter de jouer de nuit. Merci pour tous vos conseils de la semaine dernière !De mon côté, on continue tranquillement l’événement d’Elsweyr sur, exterminant dragons et boss à la pelle.Et vous, à quoi vous comptez jouer ce weekend ?