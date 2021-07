Chaos Walking, la critique du film

Publié le Vendredi 30 juillet 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

Edulcorée par nos soins

Et Dieu sait qu'on a bataillé pour vous fournir une critique objective !Personnellement, j'adore Mads Mikkelsen depuis des années et quand j'ai vu le trailer pour la première fois à Conforama sur une trentaine de TV en promotion il y a quelques mois, je dois avouer que j'étais enthousiaste et curieuse à l'idée de le voir de nouveau sur grand écran.Et encore plus aux côtés de Tom Holland et Daisy Ridley, ce qui, je le sais, ravira le coeur de leurs fans. Soit.Mais je me souviens encore du désastre pitoyable qu'avait été l'adaptation d'Artemis Fowl par Disney.Alors je dois avouer que les adaptations de livres ado en films... J'ai mes doutes en réserve.Et là. J'ai eu du taff pour corriger l'article.Si bien que Cedric est venu me filer un coup de main dessus, après avoir lui-même sacrifié sa mémoire innocente de tout souvenir de ce film, afin d'édulcorer la critique de Sylvain, traumatisé par cette adaptation.Enfin bref, après avoir vu quelques images, je me dis que, par curiosité, je regarderais peut-être le film une fois mon marathon Star Trek terminé et un soir d'ennui total.Désolé Mads, tu n'auras pas suffi pour me convaincre de foncer cette fois...