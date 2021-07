Dollhouse, le jeu d’horreur psychologique, arrive sur Switch

Publié le Vendredi 30 juillet 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Le chat et la souris mais plus glauque

Sodesco amène son jeu d’horreursur Nintendo Switch dès cet octobre, après avoir été lancé sur PS4 et Steam. Des versions physiques seront disponibles et le portage utilisera certaines fonctionnalités de la Switch telles que l’écran tactile et le gyroscope.Ce jeu vous plonge dans une atmosphère mystérieuse très inspirée des films noirs. Vous allez devoir explorer les profondeurs de l’esprit de Marie, une détective qui tente de découvrir les secrets de son sinistre passé, tout en échappant à son mystérieux poursuivant.Vous pourrez utiliser la fonction de concentration pour voir à travers les yeux de votre poursuivant, améliorer votre personnage avec plus de 40 capacités et devrez traverser sans bruit des cartes générées aléatoirement pour rendre le jeu toujours différent.Bref, ça a l’air bien flippant à souhait et on espère que cette version Switch sera à la hauteur des autres.