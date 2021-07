2 vidéos documentaires pour découvrir le développement de RiMS Racing

Publié le Vendredi 30 juillet 2021 à 10:10:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

A vous les studios !

















NACON et RaceWard Studio nous dévoilent les coulisses de la création de, un jeu de simulation de moto qui sera disponibleprochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.On vous laisse avec ce passionnant contenu.