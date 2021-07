(TEST) Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le jeu vidéo officiel (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 29 juillet 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

4ème marche du podium

Et oui, quand bien même les Jeux olympiques ont précédemment été reporté, cela n'a pas empêché Sega de nous préparer son habituel jeu officiel. Et comme on est des grands sportifs ici, on vous en a fait un petit test. Numérique.On vous présente donc les "" dont la description est dans le titre. Si vous êtes comme nous de grands sportifs ou que vous cherchez un petit jeu pour vivre les jeux encore plus intensément, je vous conseille de lire le test, histoire de s'assurer de faire le bon choix.Personnellement, je préfère voir un jeu sur les JO que le Tour de France, disons qu'il prendra moins rapidement la poussière sur les étagères.Je vous retrouve demain avec un test un peu spécial, car il s'agit d'une nouvelle critique de film ;)En attendant, je ne vous retiens pas afin que vous profitiez de votre lecture.